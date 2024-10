Die Berichtssaison fordert ihr erstes prominentes Opfer. ASML wird nach den Zahlen am Nachmittag merklich abgestraft. Die Daten waren für Mittwoch erwartet und wurden aufgrund eines Datenlecks am Dienstag veröffentlicht. "Wir erwarten, dass unser Gesamtumsatz im Jahr 2025 auf eine Spanne zwischen 30 und 35 Milliarden Euro anwachsen wird", sagte Konzernchef Christophe Fouquet in der am Dienstag verbreiteten Mitteilung. "Das liegt in der unteren Hälfte der Spanne, die wir am Investorentag 2022 vorgestellt ...

