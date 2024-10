© Foto: Christian Charisius - picture alliance/dpa



Adidas erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose. Konkurrent Nike kann von so einer Entwicklung nur träumen. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt, wohin der Kurs von Adidas geht: Aufwärts Richtung Jahreshoch!Die Anleger hatten nach den Zahlen von Nike ein feines Gespür. Sie nahmen Adidas nicht in Sippenhaft und verkauften die Aktie, sondern sie griffen zu. Heute nach Börsenschluss gibt es die Belohnung dafür. Adidas erhöht erneut die Prognose im laufenden Geschäftsjahr. Adidas hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der währungsbereinigte Umsatz lag um 10 Prozent über dem Vorjahreswert, teilte der …