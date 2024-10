EQS-Ad-hoc: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie

Neue Zuständigkeiten im Vorstand der Wolftank Group beschlossen



15.10.2024 / 20:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Zuständigkeiten im Vorstand der Wolftank Group beschlossen



Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, verteilt die Rollen innerhalb ihres Vorstands neu. Die Vorstandsperiode von Peter Werth im Vorstand endet nach zehn Jahren planmäßig am 31. Dezember 2024. Er übergibt die operative Verantwortung an das erprobte Management-Team, das in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat und sowohl hohes Know-how als auch die notwendige Kontinuität gewährleistet, um die strategischen Pläne zielgerichtet umzusetzen. Peter Werth konzentriert sich danach weiterhin als Gründungsaktionär und Vorsitzender des Strategy Advisory Boards auf die strategische Weiterentwicklung der Gruppe.



In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Wolftank Group daher die neue Verteilung der Vorstandsressorts beschlossen: Vorstandsmitglied Simon Reckla übernimmt mit 1. Januar 2025 die CEO-Funktion der Wolftank Group, für die Finanzen der Gruppe bleibt CFO Christian Pukljak zuständig. Reckla wurde im Juli 2023 zum Vorstand bestellt. Es ist nach internationalen Stationen und verschiedenen Führungspositionen beim Kranhersteller Palfinger im Oktober 2022 zur Wolftank Group gewechselt. Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. "erwarten", "planen", "rechnen", "Zielsetzung", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.



Ende der Insiderinformation



15.10.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com