Die BP-Aktie erlebte am Handelstag einen erheblichen Kursrückgang an der Londoner Börse. Im Laufe der Sitzung fiel der Aktienkurs um über 4 Prozent auf 3,90 GBP, was Investoren beunruhigte. Dieser Wert liegt bedrohlich nahe am 52-Wochen-Tief von 3,80 GBP, das erst kürzlich am 27. September 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 5,62 GBP vom 19. Oktober 2023 zeigt sich ein dramatischer Absturz von über 30 Prozent, was die anhaltenden Herausforderungen für den Energiekonzern unterstreicht.

Finanzielle Aussichten und Analysteneinschätzungen

Trotz der aktuellen Turbulenzen prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 0,310 USD pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,220 GBP des Vorjahres darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen offenbarten jedoch einen Verlust von 0,01 GBP je Aktie bei einem Umsatzrückgang auf 37,49 Mrd. GBP. Analysten bleiben dennoch vorsichtig optimistisch und sehen den fairen Wert der BP-Aktie im Durchschnitt bei 5,43 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

