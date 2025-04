Sie tun es schon wieder: Die großen Banken Targobank und ING schrauben an den Zinsen für das Festgeld und das Tagesgeld. Was das nun für Anleger bedeutet. Gute Nachrichten gibt es bei den Zinsen mittlerweile weniger. Doch dafür hat BÖRSE ONLINE am Ende des Artikels eine gute Zins-Alternative. Vorher kümmern wir uns aber um die neuesten Zins-Anpassungen der großen Banken ING und Targobank: ING dreht an der Tagesgeld-Schraube Die beliebte Bank ING ...

Den vollständigen Artikel lesen ...