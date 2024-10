Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Kursanstieg von 0,4 Prozent und notierte bei 33,81 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier ein Hoch von 34,04 EUR, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet. Trotz des positiven Trends liegt der Kurs noch 3,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,03 EUR, das am 13.09.2024 erreicht wurde.

Finanzberichte und Analystenerwartungen

Für das kommende Jahr plant Fresenius SE die Veröffentlichung wichtiger Finanzberichte. Der Halbjahresbericht für 2025 soll am 06.08.2025 erscheinen, gefolgt von Quartalsberichten am 07.05.2025 und 05.11.2025. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,89 EUR. Diese Zahlen könnten die künftige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen und werden von Investoren mit Spannung erwartet.

