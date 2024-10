The following instruments on XETRA do have their first trading 16.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.10.2024Aktien1 MX01TR0H0006 Grupo Traxion S.A.B. de C.V.2 CA86804H1091 Super Copper Corp.3 CA2059531020 Conavi Medical Corp.4 US8959701017 Triller Group Inc.5 LU2818110020 Eleving Group S.A.Anleihen/ETF1 XS2908714178 Rumänien, Republik2 FI4000578216 Tornator Oy3 DE000NRW0PR8 Nordrhein-Westfalen, Land4 PTBCPCOM0004 Banco Comercial Português S.A.5 XS2922125344 De Volksbank N.V.6 DE000NLB47B2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NLB47A4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 US302154EG02 The Export-Import Bank of Korea9 DE000HEL0AC8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000NLB4621 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 IE000WPH0239 AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF12 IE000YUTMIU2 Fidelity Global Quality Income UCITS ETF