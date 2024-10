Den zweiten Tag in Folge markierte der DAX gestern ein neues Rekordhoch. Diesmal überwand er erstmalig die 19.600er-Marke. Dieses Niveau konnte er jedoch nicht halten. Am Ende ging er 0,11 Prozent schwächer aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...