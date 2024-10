ZEAL wird seine Q3-Ergebnisse am 6. November bekanntgeben. Trotz des Fehlens signifikanter Jackpot-Peaks, die üblicherweise das Engagement fördern und mehr Teilnehmer anziehen, bleiben wir optimistisch in Bezug auf das jährliche Wachstum. Dieser Optimismus wird durch mehrere Katalysatoren gestützt, darunter eine prognostizierte Steigerung der Bruttomarge auf rund 15% (im Vergleich zu 13,8% im Q2), was auf die Erhöhung der Servicegebühren zurückzuführen ist, eine allmähliche und moderate Verbesserung des Spielegeschäfts, das nach wie vor eingeschränkt ist, sowie den vielversprechenden Beitrag der Charity-Lotterien, die attraktive Margen von 25-30% bieten. Besonders im Fokus steht die Leistung der neuen Raffle-Lotterie, Traumhausverlosung, die im August gestartet wurde. Die Analysten von mwb research erwarten, dass der Q3-Umsatz etwa EUR 36 Mio. (+15,5% yoy) und das EBITDA etwa EUR 9,5 Mio. bei einer Marge von 26% betragen wird. Insgesamt erwartet mwb research eine starke jährliche Performance und bekräftigt daher seine Schätzungen und hält an der Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 56,50 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE





© 2024 AlsterResearch