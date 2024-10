Die Nvidia-Aktie erlebte kürzlich eine turbulente Phase an der Börse. Trotz des Strebens nach neuen Rekordhöhen erlitt der Kurs einen Rückschlag, ausgelöst durch eine Gewinnwarnung des niederländischen Chipausrüsters ASML. Diese unerwartete Nachricht erschütterte den gesamten Technologiesektor und zog die Papiere von Nvidia in Mitleidenschaft. Dennoch bleibt der Chiphersteller ein Hauptprofiteur des anhaltenden KI-Booms, was sich in der beeindruckenden Kursentwicklung der letzten zwei Jahre widerspiegelt. Mit einem Anstieg von über 1.000 Prozent seit Oktober 2022 hat sich Nvidia als Spitzenreiter im Bullenmarkt etabliert.

Zukunftsaussichten bleiben vielversprechend

Experten sehen weiterhin großes Potenzial für Nvidia. Die bevorstehende Einführung des neuen KI-Chips "Blackwell" wird mit Spannung erwartet und könnte dem Unternehmen einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Trotz kurzfristiger Marktschwankungen empfehlen Analysten, die Aktie zu halten oder sogar zuzukaufen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Nvidias Produkten, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, unterstreicht die starke Marktposition des Unternehmens und lässt auf eine fortsetzende positive Entwicklung hoffen.

