Potsdam, 14.10.2024 - LEEF ergänzt seine Produktwelt auf amazon für Weihnachten



LEEF erweitert plangemäß sein Sortiment bei amazon. Der Aufbau von Produkten und Kategorien bei amazon folgt einer gewissen Logik, die sich dem Käufer nicht immer erschließt. Sinnvoll ist eine sukzessive Erweiterung, die von gezielten Erweiterungen des Marketings begleitet wird. Es ist ein schrittweiser Prozess, der in enger Abstimmung mit der Plattform erfolgen muss.



Heute wurde die Weihnachtskampagne plangemäß gestartet, in der kommenden Woche werden noch einige generische Artikel hinzukommen. Der Aufbau verläuft wie erwartet. Heute wurde fristgerecht ein neues Weihnachts-Produkt gelauncht.



Der Verkauf direkt an Endkunden ermöglicht LEEF - dessen Geschäft ja eigentlich B2B ist - den direkten Kundenkontakt und direkte Rückmeldungen. Darüber hinaus dient es der Diversifizierung in den Vertriebswegen und Kundengruppen und dient der Risikostreuung.



Das Development-Team von LEEF hat bereits weitere, völlig neue Produkte entwickelt und wird diese plangemäß nach und nach auf Amazon launchen. Synergien mit dem B2B sind gewünscht und in der Vertriebsstrategie verankert. Der Impuls für den Umsatzzuwachs zielt demnach auf beide Kundensegmente, B2B und B2C.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000 . LEEF beweist seit Jahren, dass dies mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



