Der Rohstoffriese Rio Tinto steigerte die Eisenerzproduktion in Australien im dritten Quartal im Jahresvergleich um ein Prozent auf 84,1 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Vorquartal wurde sogar ein Plus von sechs Prozent erzielt. Zudem bestätigte das Unternehmen die Gesamtjahresprognose für die Produktion in den australischen Minen.Demnach will der Bergbaukonzern 2024 zwischen 323 und 338 Millionen Tonnen fördern. Allerdings geht das Management des Konzerns davon aus, dass die Kosten pro Tonne ...

