Nach zwei Rekordtagen in Folge hat der DAX am Mittwoch leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex fiel um 0,3 Prozent auf 19.432,81 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer mit 19.633 Zählern ein Allzeithoch erreicht, anschließend aber an Schwung verloren und knapp in der Verlustzone geschlossen. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg zur Wochenmitte um 0,5 Prozent auf 27.055,77 Zähler.Bevor am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) über die Leitzinsen entscheidet und diese wohl ...

