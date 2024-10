Exklusive globale Partnerschaft, die es Unternehmen ermöglicht, durch fortschrittliche Analyselösungen für die Optimierung von Marketing- und Markenausgaben neue Wachstumschancen zu erschließen

Visa (NYSE: V), ein im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs weltweit führendes Unternehmen, gab heute den Beginn einer neuen strategischen Partnerschaft mit Analytic Partners, einem globalen Anbieter von Analyselösungen, bekannt. Gemeinsam planen Visa und Analytic Partners, die geschäftlichen Herausforderungen von Händlern und Marken mit wertsteigernden, KI-gestützten Datenanalysen anzugehen und sie so dabei zu unterstützen, die Rendite von Werbeinvestitionen zu steigern.

In einem dynamischen, von großen Datenmengen geprägten Geschäftsumfeld benötigen Unternehmen aussagekräftige, zeitnahe Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die verfügbaren Lösungen sind jedoch häufig fragmentiert oder nicht praktikabel. Im Zuge dieser neuen Partnerschaft werden die Händlerbeziehungen und die Einblicke in die Verbraucherausgaben von Visa mit der kommerziellen Entscheidungsfindungsplattform von Analytic Partners zusammengeführt, um Händlern und Marken auf der ganzen Welt leistungsstarke Analysen zur Optimierung von Marketingausgaben zur Verfügung zu stellen.

"Das Datenvolumen, mit dem die Händler konfrontiert werden, kann überwältigend sein, und wenn sie dieses nicht optimal nutzen, ist das eine verpasste Wachstumschance", sagte Jeni Mundy, Global Head of Merchant Sales Acquiring, Visa. "Durch die Kombination unserer Größe und Erkenntnisse mit der tiefgreifenden Expertise von Analytic Partners im Bereich der geschäftlichen Analyse verschaffen wir unseren Kunden die Möglichkeit, größere Erfolge in ihren jeweiligen Geschäftszweigen zu erzielen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren das Potenzial dieser neuen, verbesserten Lösungen für Händler zu erschließen."

Die Partnerschaft wird zunächst auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet sein, eine weltweite Expansion soll jedoch folgen. Visa und Analytic Partners sind bestimmte Exklusivitätsverpflichtungen für Angebote und Dienstleistungen zur Optimierung der Marketingausgaben von Händlern und Marken eingegangen. Visa und Analytic Partners planen außerdem eine Zusammenarbeit für die Entwicklung neuer, verbesserter Analyselösungen, die es Händlern und Marken ermöglichen, Erkenntnisse in messbares geschäftliches Wachstum umzusetzen.

"Commercial Analytics hilft Händlern und Marken dabei zu erkennen, welche Hebel sie beim Umgang mit Verbrauchern und geschäftlichen Möglichkeiten umlegen müssen, damit sie konkrete Wachstumschancen voranbringen können. Dies kann letztendlich deren Fähigkeit steigern, die Kundenbindung zu verbessern und neue Kunden zu gewinnen", erklärte Nancy Smith, CEO von Analytic Partners. "Die weltweite Präsenz von Visa, das tiefgründige Verständnis der Verbraucherausgaben und das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Innovationen machen Visa zu einem herausragenden Partner bei der Revolutionierung der kommerziellen Intelligenz für Händler und Marken auf der ganzen Welt."

Für weitere Informationen über die angebotenen Lösungen besuchen Sie bitte die Seite für geschäftliche Analysen von Analytic Partners.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein globaler Marktführer bei digitalen Zahlungsdienstleistungen. Das Unternehmen unterstützt Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Staaten und Territorien. Unsere Mission besteht darin, die Welt durch die innovativsten, bequemsten, zuverlässigsten und sichersten Zahlungsnetzwerke zu verbinden, um so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir sind überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einbinden, auch alle Menschen überall fördern und den Zugang zu Leistungen als Fundament der Zukunft der Finanztransaktionen betrachten. Erfahren Sie mehr darüber auf Visa.com.

Über Analytic Partners

Analytic Partners ist im Bereich der geschäftlichen Analytik führend und bietet adaptive Lösungen für ein tieferes Verständnis geschäftlicher Vorgänge und die rechtzeitige Planung und Optimierung für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Fachwissen, damit unsere Kunden starke Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftliche Erfolge erzielen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte analyticpartners.com.

