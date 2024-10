The following instruments on XETRA do have their first trading 17.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.10.2024Aktien1 JP3263000006 Kinden Corp.2 JP3286500008 Mizuho Leasing Co. Ltd.3 JP3732200005 Nippon Television Holdings Inc.4 GB00B647W791 Savannah Resources PLC5 CA39261L2049 Green Battery Minerals Inc.6 CA39526A2092 GreenFirst Forest Products Inc.7 AU0000357261 Neurizon Therapeutics Ltd.8 US72303P4046 Pineapple Energy Inc.Anleihen/ETF1 XS2923451194 Louis Dreyfus Company Finance B.V.2 LU2922074849 Luxemburg, Großherzogtum3 FR001400TG54 TDF Infrastructure SAS4 US655664AY65 Nordstrom Inc.5 XS2911122005 ORIX Corp.6 XS2586007036 OTP Bank Nyrt.7 USU75000CQ78 Roche Holdings Inc.8 US83368TAY47 Société Générale S.A.9 US89356BAE83 TransCanada Trust10 US89356BAC28 TransCanada Trust11 US89356BAB45 TransCanada Trust12 DE000A383SN5 Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen13 XS2922763896 Polen, Republik14 DE000A3825M9 DZ HYP AG15 XS2917896685 Korea Land and Housing Corp.16 DE000A383SL9 Kreissparkasse Ludwigsburg17 XS2922764191 Polen, Republik18 DE000HEL0AF1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0AE4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 IE0004TFW0R5 Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF21 IE000YMQ2SC9 L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating ETF22 IE000CWS09Q9 L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating ETF