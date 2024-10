Nestlé, der Schweizer Lebensmittelgigant, hat seine Prognosen für das laufende Jahr nach einem enttäuschenden dritten Quartal deutlich nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem organischen Wachstum von lediglich etwa 2 Prozent, was einen signifikanten Rückgang gegenüber der ursprünglichen Erwartung von über 3 Prozent darstellt. Diese Anpassung erfolgt aufgrund einer nachlassenden Konsumentennachfrage und anhaltend verhaltener Marktbedingungen. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte Nestlé einen Umsatz von 67,1 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 2,0 Prozent entspricht.

Operative Marge unter Druck

Auch die Prognose für die operative Marge wurde gesenkt. Das Unternehmen geht nun von einer Marge von etwa 17 Prozent aus, was einen Rückgang gegenüber der ursprünglichen Erwartung einer leichten Verbesserung zum Vorjahreswert von 17,3 Prozent darstellt. Die Preiserhöhungen im dritten Quartal fielen mit 0,6 Prozent moderat aus, während die Verkaufsvolumina um 1,3 Prozent zunahmen. Diese Entwicklung spiegelt eine Normalisierung nach den außergewöhnlichen Preissteigerungen der Vorjahre wider und zeigt die Herausforderungen, denen sich Nestlé in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld gegenübersieht.

