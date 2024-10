TORONTO, ON / 16. Oktober 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX)(OTCQX)(FSE), eine führende E-Commerce-Werbeverwaltungs- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf eine mühelose und zugängliche Weise ("Effortless Marketing") nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass sie als Finalist für die Auszeichnungen "Client Partnership of the Year" und "Channel Partner of the Year" von Microsoft Advertising nominiert wurde.

Die Microsoft Advertising Partner Awards würdigen die Partner von Microsoft Advertising, die herausragende Arbeit auf allen Ebenen zeigen. Die Nominierung erkennt an, dass Adcore über das normale Maß hinausgegangen ist, um Erfolge für ihre Kunden zu erzielen.

Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, erneut als Finalist für den Microsoft Advertising EMEA Channel Partner of the Year Award nominiert zu sein, nachdem wir im Jahr 2023 sowohl als Microsoft Advertising Global Channel Partner als auch als EMEA Channel Partner ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr freuen wir uns auch, als Finalist für die Microsoft Advertising EMEA Client Partnership of the Year anerkannt zu werden."

Diese Nominierungen spiegeln die Stärke unserer Marketing-Cloud-Technologie wider, die es uns ermöglicht, innovative, datenbasierte Kampagnen mit globaler Präzision zu liefern. Unsere Fähigkeit, unsere internationale Reichweite zu nutzen und neue Kunden zu Microsoft zu führen, war ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Diese Anerkennung bestätigt den Wert unserer starken Partnerschaft mit Microsoft Advertising."

Herr Brill fuhr fort: "Wir bleiben engagiert, Vorreiter im digitalen Marketing zu sein, unsere Partnerschaft mit Microsoft Advertising weiter zu stärken und unseren Kunden unvergleichliche Marketinglösungen zu bieten. Diese Auszeichnung ist eine Motivation, unseren Weg fortzusetzen und die Zukunft des digitalen Marketings zu gestalten."

Nigel Leggatt, Director of Partner Sales - EMEA bei Microsoft Advertising, fügte hinzu: "Ich bin begeistert von dem anhaltenden Erfolg und der Stärke unserer Partnerschaft mit Adcore. Ihr anhaltendes internationales Wachstum und ihre vielfältige Kundschaft in verschiedenen Branchen haben erheblich von der Integration der Microsoft Advertising-Produkte in Adcores Marketing-Cloud-Lösungen profitiert. Die Synergie zwischen unseren Unternehmen war ein wichtiger Treiber und hat erheblichen Mehrwert geschaffen. Adcore ist zu einem wichtigen Partner geworden, und wir freuen uns auf das Potenzial, das unsere fortgesetzte Zusammenarbeit bietet."

Für weitere Informationen über die Microsoft Awards und die Finalisten besuchen Sie bitte: https://about.ads.microsoft.com/en/blog/post/september-2024/2024-partner-awards-emea-finalists-announced

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Unternehmen im Bereich marketingtechnologischer Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren.

Durch die Kombination umfassender Branchenkenntnisse und Erfahrungen mit seiner firmeneigenen, KI-gestützten Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmer und Werbetreibende unterstützt. Dies geschieht durch die Verwaltung und Automatisierung der Werbung für ihre E-Commerce-Shops sowie durch die Überwachung und Analyse der Leistung ihres Werbebudgets, um den maximalen Return on Investment (ROI) sicherzustellen. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner, verifizierter Amazon Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter in seiner Zentrale in Tel Aviv, Israel, sowie in seinen Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Weitere Informationen über Adcore finden Sie unter https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Nick Campbell, CFA

Investor Relations

Telefon: 905-630-0148

E-Mail: nickc@adcore.com

Martijn van den Bemd

Chief Partnerships Officer

Telefon: 647-497-5337

E-Mail: martijn@adcore.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations Europe

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Sie können die englische Original-Pressemeldung hier abrufen: https://www.accesswire.com/932039/adcore-named-finalist-for-microsoft-channel-partner-of-the-year-client-partnership-of-the-year-for-emea-region



