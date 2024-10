Europas größter Kupferhändler Aurubis macht derzeit an der Börse von sich reden. Nachdem in der vergangenen Woche bereits der Drogeriemarkt-Eigner Dirk Roßmann einen beträchtlichen Teil der Papiere gekauft hat, scheint nun auch Goldman Sachs im Auftrag Dritter eine große Position aufgebaut zu haben. Und plötzlich liegt das Wort Übernahme in der Luft.Dirk Roßmann, Gründer der Drogeriemarktkette Rossmann, gab am vergangenen Freitag in einer Stimmrechtsmitteilung bekannt, dass er sich 15 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...