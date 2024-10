HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Mutares auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analystin Marie-Therese Grübner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den geplanten Börsennotierung des Motorenherstellers Steyr Motors aus dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Die Notierung solle bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Grübner rechnet mit weiteren Exit-Aktivitäten von Mutares, die Vertrauen in die Turnaround-Kompetenz und Wertschöpfungsfähigkeiten des SDax-Unternehmens schaffen sollen./ck/mis



