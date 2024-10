Aktionäre der Weltmarke Nestlé haben seit dem Jahresende 2021 keinen einzigen Grund in irgendeiner Form euphorisch zu sein. Seit dieser Zeit hat die Aktie mehr als 30 Prozent nachgegeben und erreichte am Donnerstag zwischenzeitlich ein neues Mehrjahrestief. Ob es Anzeichen für mehr Optimismus bei den Eidgenossen gibt, erfahren Anleger hier. Die Nestlé-Aktie hat mit der Bekanntgabe neuer Umsatzzahlen zwischenzeitlich ein neues Mehrjahrestief markiert. So meldete der Konzern einen leichten Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...