In diesem Video stellt Philipp das deutsche Softwareunternehmen Mensch und Maschine vor, das sich seit seiner Gründung vor 40 Jahren neu erfunden hat. Trotz der Tatsache, dass er die Aktie noch nie gekauft hat, erscheint sie ihm derzeit fair bewertet, obwohl er betont, dass dies keine Anlageberatung ist. Mensch und Maschine ist ein Reseller von Autodesk-Software und bietet auch eigene Lösungen sowie Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat sich in verschiedenen Bereichen wie der Bauindustrie und dem Gartenbau diversifiziert und erzielt stabile Gewinnmargen, auch wenn der Umsatz schwankt. Der Nettogewinn ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, und das Unternehmen plant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...