Philipp Haas von Investresearch stellt in seinem Video das französische Unternehmen Vente Unique vor, einen führenden E-Commerce-Händler für Möbel, der auch in Deutschland unter dem Namen Kauf Unique aktiv ist. Der Sektor hat in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona und Zinserhöhungen gelitten, zeigt jedoch Anzeichen einer Erholung. Vente Unique ist profitabel und hat ein aktuelles KGV von 14, mit einem geplanten KGV von 12 für das nächste Jahr. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Möbeln, was den Einkauf für Kunden entspannter macht als im stationären Handel. Zudem hat das Unternehmen die Marke Habitat aus der Insolvenz übernommen, ...

