... aber benötigt die Verteidigung des Kurses auf der Ebene 25 €. Chef Anderson stellte nach der erneuten Niederlage im Rechtsstreit in den USA sofort klar: BAYER bleibt im Plan. Wichtig ist:Alle bekannten Risiken sind mit Rückstellungen in der Bilanz berücksichtigt. In der Sanierung der Kerngeschäfte gibt es keine neuen Erkenntnisse. Der Kurs von 25 € als Unterstützung ist deshalb wichtig: Wird er unterschritten, besteht die akute Gefahr von neuen Abstufungen der Aktie seitens Analysten und Banken mit Schwerpunkt New York. Das ist zurzeit das einzige Risiko. Wir halten an unserer Einschätzung fest. Die Quartalsergebnisse liefern in zwei Wochen die Ergänzungen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Das deutsche Geschäftsmodell wird zurzeit infrage gestellt- Rekord: SAP legt 260 Mrd. € Börsenwert auf die Waage- Erneuerbare Energieaktien mit neuen Tiefstkursen- LVMH: Der größte Luxuskonzern der Welt wird noch größer- Kann JOHNSON & JOHNSON den Abwärtstrend verlassen?- Die ideale amerikanisch-chinesische Kombination bietet LENOVOIhre Bernecker Redaktion /