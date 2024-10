Die GoDaddy-Aktie erreichte am 16. Oktober 2024 mit 151,00 EUR ein neues Allzeithoch, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz dieses Meilensteins verzeichnete die Aktie am 17. Oktober einen leichten Rückgang von 0,33% auf 150,50 EUR. Dennoch bleibt die Gesamtentwicklung beeindruckend: In den letzten 30 Tagen konnte GoDaddy ein Plus von 7,09% verbuchen, während der Kurs im Jahresvergleich sogar um 109,76% zulegte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GoDaddy beläuft sich auf 21,6 Milliarden Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,29 für 2024 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5,01 zeigt sich die Aktie derzeit eher hochbewertet. Anleger sollten diese Kennzahlen im Kontext der starken Kursgewinne und der Position des Unternehmens im wachstumsstarken Internetdienstleistungssektor betrachten.

[...]

Hier weiterlesen