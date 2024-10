Dr. Eckhard Schulte (MainSky): EZB senkt Leitzins wie erwartet - Zu mehr fehlt ihr der Mut

17.10.2024 -

Die EZB hat heute wie erwartet auf die nachlassende Inflation und die zunehmenden Wachstumsrisiken reagiert und alle Schlüsselzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Zweifelsohne ist die heutige Senkung das Mindeste, was die EZB tun konnte und musste, um die Geldpolitik in der Eurozone näher an den neutralen Bereich heranzubringen. Spannend wird es nun im Dezember, da die EZB dann ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2025 deutlich nach unten wird revidieren müssen. Die Inflationsprognose dürfte unter das Ziel von zwei Prozent fallen und für die Wachstumsprognose steht vermutlich eine dramatische Revision von 1,3 auf deutlich unter ein Prozent an. Diese Revisionen werden dann deutlich machen, dass die Geldpolitik in keinem Falle mehr restriktiv - sondern vielmehr expansiv - sein sollte und damit spräche alles für eine Zinssenkung im Dezember von 50 Basispunkten. Es ist aber zu bezweifeln, dass die EZB den Mut dazu aufbringen wird.