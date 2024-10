Die Baywa AG, ein bedeutender Mischkonzern mit Sitz in München, steht vor einem tiefgreifenden Umbruch. Der Aufsichtsrat hat weitreichende personelle Veränderungen in der Führungsetage beschlossen, die das Unternehmen in eine neue Ära führen sollen. Vorstandsvorsitzender Marcus Pöllinger wird Ende Oktober seinen Posten räumen, während Finanzvorstand Andreas Helber im März nächsten Jahres ausscheiden wird. Diese Entscheidungen erfolgen vor dem Hintergrund einer angespannten finanziellen Lage des Konzerns, der unter einer Schuldenlast von über fünf Milliarden Euro ächzt.

Sanierungsexperte rückt in den Vorstand auf

Als Teil der Neuausrichtung wurde der erfahrene Sanierungsexperte Michael Baur in den Vorstand berufen. Er soll künftig einen Teil der Aufgaben des scheidenden Vorstandschefs übernehmen und die dringend notwendige Restrukturierung vorantreiben. Die Hauptaktionäre haben sich bereits auf eine Finanzspritze in dreistelliger Millionenhöhe geeinigt, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Branchenexperten erwarten, dass die Baywa AG in den kommenden Jahren durch den Verkauf von Unternehmensteilen schrumpfen wird, um ihre finanzielle Stabilität wiederzuerlangen.

Baywa AG Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...