ASML Aktie: Einbruch nach den Zahlen. Ist der europäische Tech-Gigant jetzt ein Schnäppchen?

ASML ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lithographiesystemen, die in der Chipproduktion verwendet werden. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1984 in Veldhoven, Niederlande. Seitdem wuchs es durch Übernahmen und eigene Entwicklungen nsbesondere im Bereich der sogenannten "Extreme Ultraviolet" (EUV)-Lithographie. Diese Technologie ermöglicht es Halbleiterherstellern, immer kleinere und leistungsfähigere Chips zu produzieren, die in nahezu allen modernen elektronischen Geräten verwendet werden, von Smartphones über Computer bis hin zu künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen.

Das Wachstum ist hoch, doch die Enttäuschung nach den (vorab übrigens) veröffentlichten Quartalszahlen ebenso, denn der Ausblick war extrem schwach und somit die Sorge hoch, dass sich der Sektor vom Wachstum her deutlich abkühlt. Dies zog auch Kursverluste bei den Kunden nach sich, welche anscheinend weniger Maschinen bestellten. Wir fassen dies gern mit allen Bilanzdaten im Video zusammen und analysieren das spannende Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

