Der französisch-italienische Brillenkonzern EssilorLuxottica verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 4,0% bei konstanten Wechselkursen, was unter den Markterwartungen lag. Der Konzernumsatz stieg auf 6,44 Milliarden Euro, wobei das Wachstum in Nordamerika besonders schwach ausfiel. Trotz des verhaltenen Wachstums blieben alle Regionen und Geschäftsbereiche positiv, mit bemerkenswerter Leistung in der EMEA-Region und einem soliden Wachstum in China, unterstützt durch die Stellest-Technologie.

Innovationen treiben Zukunftsstrategie

EssilorLuxottica setzt weiterhin auf Innovation als Wachstumstreiber. Die Einführung von Ray-Ban Meta und Transitions Gen S sowie Fortschritte im Bereich der Myopie-Behandlung und Smart Glasses unterstreichen die Zukunftsorientierung des Unternehmens. Die Akquisition von Heidelberg Engineering und Supreme sowie die Partnerschaft mit Meta stärken die Position des Konzerns im Med-Tech-Bereich und im digitalen Brillenmarkt. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt das Management zuversichtlich, die langfristigen Ziele zu erreichen und die Transformation der Branche voranzutreiben.

