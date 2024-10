Neues Allzeithoch: Interessante Gold-Aktie aus Nevada, dem Mekka der amerikanischen Gold-Industrie!

Anzeige / Werbung

Wenn McEwen in ein Projekt in Nevada einsteigt, dann ist das im Goldsektor so, als ob Warren Buffett eine Aktie neu kauft!

Liebe Leserin, lieber Leser,

an der Wall Street werden sie andächtig als das "Smart Money" und als "Superinvestoren" bezeichnet: die besten der besten Börsianer der Hochfinanz. Seien es mächtige Institutionen wie Goldman Sachs und BlackRock, Hedgefonds-Manager wie Ray Dalio, Carl Ican und David Tepper oder Investoren-Legenden wie Warren Buffett, George Soros und Peter Lynch.

Oder Rob McEwen - der Superinvestor im Gold- und Rohstoffsektor.

Rob McEwen (74) ist einer der erfolgreichsten Investoren in Rohstoff-Unternehmen aller Zeiten. Vor allem aus dem Gold- und Silbersektor. Durch sein Imperium an Beteiligungen und Besitz von Bergbauunternehmen ist McEwen zu einem der reichsten Kanadier aufgestiegen. Sein Vermögen wird auf rund 2,5 Mrd. USD geschätzt.

Diese Super-Investoren tragen den Titel des "Smart Money", des klugen Geldes der Wall Street, nicht nur wegen ihrer cleveren und überaus erfolgreichen Investmententscheidungen, die sich über Jahrzehnte ziehen. Viele Wall-Street-Profis haben mal ein tolles Jahr. Oder zwei oder drei. Aber Jahrzehnte - das schafft nur ein ganz kleiner und exklusiver Kreis an Superinvestoren.

Rob McEwen: Multi-Milliardär ist der Superinvestor im Gold- und Rohstoffsektor

Neben exzellenten Entscheidungen und Strategien kommen noch zwei weitere Faktoren hinzu, die gerade bei Investments in Rohstoffprojekte extrem erfolgsentscheidend sind. Exzellente Kontakte auf allen Ebenen von Politik über Wirtschaft und Behörden sowie unschlagbare Informationen.

Die großen Netzwerke auf den höchsten Ebenen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eröffnen Superinvestoren wie McEwen ebenso die Möglichkeit, frühzeitig Zugang zu Deals und Bergbau-Projekten zu erhalten, an die normale Banker und Privatanleger einfach nicht rankommen.

Folglich hat es sich für Privatanleger als eine der besten Investmentstrategien erwiesen, sich einfach an die börsengelisteten Investments der Superinvestoren dranzuhängen. Das bekannteste Beispiel sind die Aktien-Investments von Superinvestor Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Wer den Investmententscheidungen von Buffett gefolgt ist, hat mit sehr niedrigem Risiko extrem viel Geld verdient.

Der "Warren Buffett des Goldsektors" schlägt mit neuem Goldprojekt zu!

Was Warren Buffett für die Aktienmärkte ist, das ist Rob McEwen für Goldinvestments. Im wahrsten Sinne des Wortes. In Rohstoffkreisen wird McEwen auch als der "Warren Buffett des Goldsektors" bezeichnet. Denn kaum jemand kennt sich besser im Goldsektor aus und verfügt über ein besseres Netzwerk als McEwen. Was er anpackt, das wird sprichwörtlich zu Gold.

Jetzt bietet sich gut informierten Privatanlegern die fantastische und extrem seltene Chance, frühzeitig an McEwens neuestem Investment teilzuhaben. Nicht nur das:

Jetzt können Sie sogar von Anfang an bei der neuesten Aktien-Rakete von McEwen mit dabei sein! So eine Möglichkeit bietet sich in einem Börsenleben von Privatanlegern vielleicht ein- oder bestenfalls zweimal pro Dekade. Viele Börsianer erleben es sogar nie. Doch genau jetzt bietet sich so eine ultra-seltene Chance. Sie haben das Glück, genau jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

(Quelle: Borealis Mining)

Denn das brandneue Gold-Projekt von Gold-Superinvestor Rob McEwen namens Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) notiert erst seit dem 7. August dieses Jahres an der Börse! Deshalb kennt noch niemand diesen Wert. Doch die Betonung liegt auf dem Wort "noch"!

Denn wie immer bei den Superinvestoren verbirgt sich auch hinter dem kanadischen Unternehmen Borealis Mining eine unglaublich heiße Smart-Money-Story!

Eine Story für eine Aktienentwicklung mit Vervielfacher-Potenzial!

Ja, sogar Multi-Tenbagger-Potenzial!

Typisch für Investments des Gold-Superinvestors Rob McEwen. Mit Goldprojekten wie Borealis Mining hat McEwen sein Vermögen aufgebaut.

Sie können von Anfang an bei Rob McEwens neuestem Goldprojekt mit dabei sein!

Die Story hinter Borealis Mining beginnt im US-Bundesstaat Nevada. Dem Mekka der amerikanischen Gold-Industrie. Nevada ist bei Gold-Unternehmern und Investoren gleichermaßen geschätzt für seine lukrativen Goldvorkommen und seine extrem Minen-freundliche Politik. Dazu kommt das ultra-niedrige Länderrisiko der USA.

Was bringt ein exzellentes Goldprojekt mit herausragenden Perspektiven, wenn es in einem afrikanischen Land liegt, das sich nahezu im Bürgerkrieg befindet? Oder in einem politisch instabilen Land in Lateinamerika liegt, wo Verstaatlichungsrisiken über dem Projekt hängen? Nein, in solche Projekte investiert das Smart Money nicht. Viel zu viele unkalkulierbare Risikofaktoren, die in Nevada, USA, alle nicht existieren.

Nevada und die dortigen Goldprojekte kennt Superinvestor Rob McEwen wie kaum ein anderer Investor. Ja, selbst unter Geologen dürfte es nicht viele geben, die mehr über Nevadas Goldvorkommen und die dortigen Bergbau-Gegebenheiten wissen als die lebende Investment-Legende McEwen.

Das Borealis-Goldprojekt: Das neue McEwen-Meisterstück

Wenn McEwen in ein Projekt in Nevada einsteigt, dann ist das im Goldsektor so, als ob Warren Buffett eine Aktie neu kauft! Es ist ein ultimativer Ritterschlag für das Gold-Projekt - in diesem Fall für das Borealis-Projekt im Westen Nevadas, nahe der Grenze zu Kalifornien. Dem Unternehmen Borealis Mining gehören 100 % des Borealis-Projekts.

(Quelle: Borealis Mining)

Nun werden kritische Anleger einwerfen: "Okay, McEwen und seine Investmenthistorie sind über jeden Zweifel erhaben. Aber es gibt zahllose Goldprojekte in Nevada. Was ist so besonders an dem Borealis-Projekt?" Eine berechtigte Frage. Denn bis Borealis Mining das Ruder beim Borealis-Projekt übernahm, führte das Borealis-Projekt ein Schattendasein in Nevadas Goldsektor.

Doch das könnte sich jetzt alles ändern!

In spektakulärer Art und Weise!

Durch den Einstieg von McEwen und Borealis Mining!

Um die zukünftige Story rund um das Borealis-Projekt und damit um das unglaublich spannende Gewinnpotenzial der Aktie von Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) richtig zu verstehen, muss man zuerst die Geschichte des Borealis-Projektes kennen. Denn es handelt sich hier nicht um ein brandneues Explorationsprojekt, das ganz neu aufgebaut wird.

Das Borealis-Goldprojekt: Viel mehr als ein normales Nevada-Projekt

Nein, das Borealis-Projekt befindet sich bereits auf einem ganz anderen Level. Nur wissen dies bisher erst ganz wenige Börsianer - so wie es immer ist bei den ultra-lukrativen Deals des Smart Money. Doch Sie können schon jetzt - unmittelbar nach dem Börsengang und vor der Masse der Anleger - bei Borealis Mining einsteigen.

Das Borealis-Goldprojekt wurde in der Vergangenheit bereits von dem früheren Eigentümer Gryphon Gold Corp. exploriert und aufgebaut. Doch dann beging das Gryphon Gold-Management zu Beginn der letzten Dekade einen folgenreichen Fehler: Man nahm einen Millionen-Kredit bei Waterton Global Resource Management auf. Einem Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf den Bergbausektor.

Gryphon Gold war schlecht gemanagt und hatte chronische Kapitalengpässe, die Waterton Global gnadenlos ausnutzte. Gryphon Gold führte das Borealis-Projekt in die Goldproduktion. Das ist ein zentraler Faktor der heutigen Story. Aber: Man ging mit Waterton einen Streaming-Deal für die Kredite ein. Danach würde Waterton sein Geld also aus anteiligen Erträgen der Goldproduktion zurückerhalten.

Vergangener Wirtschaftskrimi legt Fundament für heutige Vervielfacher-Gewinnchance

Dadurch erhielt Waterton jedoch tiefen Einblick in das Borealis-Projekt, sein wahres Potenzial und die Goldproduktion. Die Finanzierer erkannten schnell: Das Borealis-Projekt ist ein wahrer Goldschatz mit einigen Goldgehalten, die für Nevada ungewöhnlich hoch sind! Es kam, wie es kommen musste: Durch die fallenden Goldpreise vor gut 10 Jahren konnte Gryphon Gold die Rückzahlungen nicht einhalten und ging in Konkurs.

Wie in einem Wirtschaftskrimi riss sich Waterton Global das Borealis-Projekt unter den Nagel. Es folgten schmutzige Rechtsstreits, in denen das Gryphon Gold-Management Waterton Global betrügerischer Maßnahmen bezichtigte, um an das so aussichtsreiche Borealis-Projekt zu kommen. Doch das spielt für Borealis Mining keine Rolle.

Denn Karma existiert eben doch: Durch die knapp 10 Jahre andauernde Baisse im Goldpreis war Waterton Global schließlich gezwungen, einen großen Fonds für Minenprojekte aufzulösen und alle darin befindlichen Anteile zu liquidieren. Dazu gehörte auch das Borealis-Projekt, welches Waterton Global zu Tiefstkursen im Goldpreis verkaufen musste.

Borealis-Projekt: Genehmigungen und Infrastruktur für Goldproduktion existieren bereits

Hier beginnt nun die neue Geschichte von Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B). Denn der Käufer der Waterton Global-Anteile am Borealis-Projekt war niemand anderes als Rob McEwen! Der Superinvestor brachte das Projekt dann in das neue Unternehmen Borealis Mining ein. Nun stehen wir jetzt und hier vor einer wahrlich spektakulären Gold-Story:

Da im Borealis-Projekt unter Gryphon Gold und dann Waterton Global bereits Gold gefördert und verarbeitet wurde, existierten bereits:

alle nötigen Genehmigungen für eine schnelle Aufnahme der Goldproduktion!

die gesamte notwendige Infrastruktur für eine schnelle Goldproduktion!

(Quelle: Borealis Mining)

Nicht nur das: Das neue Unternehmen Borealis Mining muss sogar die Goldproduktion fortführen, um die Genehmigungen nicht zu verlieren! Das ist angesichts der bereits existierenden Infrastruktur schnell und kostengünstig realisierbar. Borealis wird die Goldförderung also schnell starten!

(Quelle: Borealis Mining)

Start der Goldproduktion wird schnell erfolgen!

Sie haben sicherlich schon verstanden, was mit der Aktienbewertung von Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) passieren wird. Aktuell wird das brandneue Unternehmen an der Börse aber noch wie einer von Hunderten existierenden Explorern in Nevada bewertet. Doch das entspricht überhaupt nicht der Realität!

Das hat McEwen erkannt und sofort Millionen USD investiert. Das ist Ihr Informationsvorsprung und Ihre Investmentchance! Da die Aktie von Borealis Mining noch ganz neu ist, hat die Finanzszene in Kanada und den USA den Wert noch gar nicht auf dem Radar. Denn aufgrund der vergangenen Projekthistorie hat sich praktisch noch niemand mit Borealis Mining tiefergehend beschäftigt. Das wird sich in den kommenden Monaten sehr schnell ändern.

Doch genau jetzt ist es noch so.

Und das ist die Chance für clevere Börsianer!

Aktuell besitzt Borealis Mining erst eine Mini-Börsenbewertung von rund 50 Mio. USD. Das Unternehmen ist wie eine Explorations-Firma bewertet, die gerade erst dabei ist, überhaupt Goldvorkommen aufzuspüren. Von Genehmigungen oder dem Aufbau einer Mine reden wir bei solchen Firmen noch gar nicht. Das ist noch Jahre weg.

Aber die Wahrheit über das Borealis-Projekt ist: Schon in naher Zukunft dürfte das Borealis-Projekt wieder Gold fördern. Zum Start nicht in großen Mengen. Aber das ist auch gar nicht nötig, damit Borealis die Genehmigungen behält und vor allem damit die Börse versteht:

Borealis Mining ist anders als 95 % aller Gold-Unternehmen in Nevada!

Borealis Mining ist keiner der zahllosen Explorer.

Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) ist bereits ein Gold-Produzent wie Sie auch eindrucksvoll in diesem Video sehen können:

Komplette Neubewertung der Aktie könnte bevorstehen!

Allein der Fakt, dass Borealis Mining in naher Zukunft zu einem Gold-Produzenten aufsteigt, bringt bereits ein Vervielfachungspotenzial in die Aktie von Borealis Mining! Wenn Anleger jetzt schnell einsteigen - direkt am Anfang der Unternehmensstory. Bevor die Masse der Börsianer die wahre Unternehmensstory durchblickt.

Denn hier kommt direkt der nächste Knaller um das Borealis-Projekt. Kaum zu glauben, aber wahr: Das Borealis-Projekt ist nicht nur ein Projekt, das schnell mit einer eigenen Goldproduktion starten kann. Es ist auch ein Projekt, das noch ein gigantisches Explorations-Potenzial aufweist!

Wieder mal sehen wir, warum Superinvestoren wie Rob McEwen als das "Smart Money" bezeichnet werden. Und warum es sich für so viele Börsianer in der Vergangenheit ausgezahlt hat, in die gleichen Investments wie Buffett im Aktienmarkt oder McEwen im Goldsektor zu investieren.

(Quelle: Borealis Mining)

Denn das Borealis-Projekt wurde seit 2008 nicht mehr weiter exploriert. Gryphon Gold konnte wegen der finanziellen Engpässe und die Waterton Global wegen der Baisse im Goldmarkt kein weiteres Geld in die Exploration von Borealis investieren. Genau diese fehlende Erweiterung der Exploration in den vergangenen 16 Jahren bietet Anlegern jetzt gigantische Gewinnchancen!

Gigantisches Explorationspotenzial: Nährboden für Kursexplosionen

Auf dem Borealis-Projekt wurden bisher nur die zwei Bereiche, aus denen dann oberflächennahes Gold gefördert wurde, ausgiebig exploriert. Das bedeutet: Das Projekt ist in jede Himmelsrichtung für weitere Exploration offen. Frühere sporadische Probebohrungen haben bereits hochgradige Mineralisierungen für weitere Goldvorkommen in anderen Gebietsbereichen nachgewiesen.

(Quelle: Borealis Mining)

Zudem - und dieser Punkt macht das Borealis-Projekt doppelt spannend - ist die Exploration auch in der Tiefe offen! Einige frühere Probebohrungen in die Tiefe förderten Goldgehalte zutage, die unglaublich hoch für Goldgehalte in Nevada sind. Dabei liegen die Goldgehalte der oberflächennahen Goldadern in den bereits explorierten Gebieten mit 1,28 Gramm Gold pro Tonne im Durchschnitt der meisten anderen Goldprojekte in Nevada.

Derartige Goldgehalte sind bei den Goldpreisen auf Allzeithochs extrem attraktiv. In der letzten vorläufigen Machbarkeitsstudie von Gryphon Gold wurden für das Borealis-Projekt 1,8 Mio. Unzen Gold an M&I Ressourcen ausgewiesen. Doch diese Vorkommen basierten auf der extrem kleinen Exploration des Projektes!

Ungewöhnlich großes Explorationspotenzial in alle Himmelsrichtungen und die Tiefe!

Die nun anlaufende große Exploration in alle Himmelsrichtungen und in die Tiefe bietet das Potenzial für einen massiven Anstieg der bisher bekannten Reserven und Ressourcen an Gold. Es ist extrem selten, dass Goldprojekte, die unmittelbar vor der Goldförderung stehen oder bereits Gold produzieren, zusätzlich noch ein so gewaltiges Explorationspotenzial besitzen.

Die bevorstehende Aufstockung der Goldvorkommen im Borealis-Projekt infolge der groß angelegten Explorationspläne setzt weiteres Vervielfachungspotenzial in der Aktie von Borealis Mining frei! Ja, Sie haben richtig gelesen:

Ein zweites Vervielfachungspotenzial (durch die groß angelegte Exploration) on top zum ersten Vervielfachungspotenzial (durch den Goldproduktions-Start).

Borealis Mining besitzt also in Wirklichkeit die ultra-seltene Kombination aus De-facto-Gold-Produzent mit den gigantischen Upside-Chancen eines Explorations-Unternehmens.

Wenn Sie jetzt sagen: Das gibt es doch nicht. Dann können wir nur antworten: Willkommen in der Welt der Superinvestoren. Und mit Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) können Sie dieses Mal mit an Bord sein! Von Anfang an!

McEwens Plan: Eine viel größere Goldmine als bisher geplant

Doch das ist immer noch nicht alles! McEwen setzt - wie so oft bei den Projekten des Superinvestors - noch mal einen obendrauf: Bei den zu erwartenden Explorationserfolgen in die Tiefe wird aus einer bisher reinen Tagebau-Mine plötzlich ein Projekt mit Tagebau-Mine, die dann in eine weitere Untertage-Mine weiterentwickelt wird.

Damit würde das Borealis-Projekt eine völlig neue Größenordnung erreichen!

Wahnsinn, wie clever McEwen hier wieder vorgeht! Das ist Smart Money-Action in Höchstform! Und kluge Anleger können über die Aktie von Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) ausnahmsweise von Anfang an bei der nächsten McEwen-Goldstory mit dabei sein. So eine Chance bietet sich Privatanlegern wirklich sehr selten.

Das Management und Rob McEwen haben bereits einen klaren 2-Jahres-Plan definiert und veröffentlicht, wie das Projekt entwickelt und dadurch der Wert der Borealis Mining-Aktie gesteigert werden soll. Im Fokus stehen die Exploration des Borealis-Projektes und eine massive Ausweitung der nachgewiesenen Gold-Vorkommen.

Management hat bereits klaren 2-Jahres-Plan für Exploration entwickelt

Dabei sollen die alten, bestehenden Ressourcenschätzungen aus der vorläufigen Machbarkeitsstudie bestätigt werden, indem man weitere Probebohrungen in den zwei alten Kerngebieten vornimmt. Parallel soll die Exploration in der direkten Umgebung und in der Tiefe der beiden Zonen umfangreicher durchgeführt werden, als es Gryphon Gold aufgrund der mangelnden finanziellen Möglichkeiten damals realisieren konnte.

(Quelle: Borealis Mining)

Gleichzeitig sollen auch neue Zielzonen in den bisher unter-explorierten Gebieten erschlossen werden. Danach sollen die bereits existierenden Verarbeitungsanlagen für die gefundenen Gesteinsformationen und Goldgehalte optimiert werden - um die größere Goldförderung zu optimieren. Der nächste Schritt in dem 2-Jahres-Plan ist dann der Antrag auf eine Expansion der Verarbeitungsanlagen für 100.000 Unzen Gold pro Jahr.

61 % aller Borealis-Aktien werden von McEwen, Insidern & Institutionen gehalten!

Gold-Superinvestor Rob McEwen selbst hält 16 % an Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B). Firmen-Insider wie das Management halten 14 % an dem Unternehmen. Das ist hervorragend. Die Manager und McEwen haben dadurch selbst millionenschweres Interesse an dem Erfolg des Borealis-Projekts. Sie sitzen in einem Boot mit den Aktionären.

(Quelle: Borealis Mining)

Doch nicht nur das: Weitere 31 % werden von institutionellen Investoren gehalten. Das bedeutet: Satte 61 % aller Aktien werden von Firmen-Insidern, Superinvestor Rob McEwen und institutionellen Investoren gehalten! Das ist ein glaublich hoher Wert für ein so junges und (noch) kleines Gold-Unternehmen!

Das zeigt Ihnen, was für eine spannende Story hier entsteht! Bei Borealis Mining sind ganz große institutionelle Namen aus der Rohstoffszene mit dabei. So wie Equinox Partners oder Eric Sprott - einer der wenigen anderen Superinvestoren im Rohstoffsektor, die mit McEwen in einer Liga spielen.

Da muss es bei jedem klugen Anleger ganz laut klingeln: Wenn neben McEwen auch noch Eric Sprott bei Borealis Mining mit an Bord ist - also gleich zwei der größten Gold-Superinvestoren mit dabei sind -, dann weiß jeder kluge Anleger: Hier passiert was ganz Großes!

Hier sind die Gewinnchancen besonders riesig!

Produktionsziel: 100.000 Unzen Gold pro Jahr

Wie groß? Nun, eine Produktion von 100.000 Unzen klingt zuerst mal nicht so spektakulär. Doch Vorsicht. Wir haben keine Goldpreise wie vor 20 Jahren mehr. Auch nicht wie vor 10 Jahren. Nicht mal wie vor 5 Jahren. Wir befinden uns in einem neuen Gold-Bullenmarkt. Es ist keine Frage mehr, ob wir 3.000 USD/Unze erreichen, sondern nur noch, wann.

Die All-In-Sustaining-Costs für Gold-Produktionen in Nevada lagen in den letzten Jahren zwischen 1.200 bis 1.300 USD/Unze Gold. Je nach Goldprojekt in Nevada. Seien wir jedoch konservativ und setzen für das Borealis-Projekt sogar 1.400 USD/Unze an (aufgrund potenziell steigender Lohnkosten etc.).

Dürfte der Goldpreis auf der anderen Seite in 2 Jahren bei 3.000 USD/Unze notieren? Goldexperten würden ein derartiges Kursziel als extrem konservativ bezeichnen. Viele Goldexperten halten sogar 4.000 oder 5.000 USD/Unze für möglich. Aber setzen wir nur einen Goldpreis von 3.000 USD/Unze Gold an und rechnen: Dies bedeutet einen Nettogewinn von 1.600 USD pro verkaufter Unze Gold von Borealis Mining.

Setzen wir konservativ nur eine jährliche Goldproduktion 80.000 Unzen - nicht 100.000 Unzen - an. So habe wir konservative Zahlen auf der Kostenseite und beim Goldpreis und einen Sicherheitspuffer von 20 Prozent bei der anvisierten Goldproduktion. Damit ergäbe sich ein Gewinn von 128 Mio. USD (vor Steuern).

Mittel- bis langfristiges Gewinnpotenzial für schnelle Anleger: +5.000 %!

Hier kommt wieder Nevada als Standort ins Spiel - und zwar in sehr vorteilhafter Art und Weise. Die Besteuerung von Bergbauunternehmen in Nevada ist extrem niedrig - nicht nur im internationalen Vergleich gegenüber anderen Ländern, sondern auch gegenüber anderen Bundesstaaten in den USA.

Laut den Gesetzen des Staates Nevada dürfen die dort beschriebenen "Netto-Einkünfte" von Bergbauunternehmen mit nicht mehr als 5 % besteuert werden. Die "Netto-Einkünfte" sind ein Gewinn abzüglich bestimmter Kosten, was in der Realität zu einer Grauzone führt, durch die Bergbauunternehmen in Nevada in Wirklichkeit oft deutlich weniger als die 5 % Steuern pro Jahr zahlen.

Aber seien wir auch hier konservativ und setzen einen Steuersatz von 10 % an. Denn Gesetze können sich ändern. Damit errechnet sich ein Nettogewinn von rund 115 Mio. USD/Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der großen Senior-Produzenten liegt bei 12 bis 13. Aber für die kleinen Junior-Produzenten, zu denen dann auch Borealis Mining gehören würde, ist die KGV-Bewertung viel höher: Das KGV für die Juniors liegt bei rund 22.

Borealis Mining: McEwens nächster Multi-Tenbagger

Setzen wir dieses durchschnittliche KGV für die Junior-Goldproduzenten bei Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) an, kommen wir bei der Börsenbewertung auf eine mittelfristige Zielzone von 2,5 Mrd. USD! Diese Zielzone beinhaltet noch alle konservativ angesetzten Discounts!

Mittel- bis langfristiges Ziel der Börsenbewertung: 2,5 Mrd. USD

Aktueller Börsenwert: rund 50 Mio. USD

Kurspotenzial: +5.000 %!

Das Beste: Dieses Kurspotenzial ist keine Fantasie. Wie Sie selbst gelesen haben, basiert es auf mathematischen Berechnungen und den selbst gesteckten Erwartungen des Managements, die wir als sehr realistisch, ja vermutlich sogar sehr konservativ einstufen. Denn wenn die Exploration erfolgreich ist, könnte Borealis mittel- bis langfristig sogar deutlich mehr Unzen Gold produzieren.

Aber da Sie jetzt direkt am Anfang der ultra-heißen Story um Borealis Mining (ISIN: CA09972D1069, WKN: A40C3B) - eben unmittelbar nach dem Börsengang - einsteigen, reichen schon die aktuellen, absolut realistischen Prognosen des Managements für Ihre fantastische Gewinnchance von +5.000 %!

Das sind die unglaublichen Gewinnchancen der Superinvestoren!

Bei Borealis Mining können Sie jetzt von Anfang an mit dabei sein!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion.

Spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie https://borealismining.com/investors/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

ADVERTORIAL/WERBUNG - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten

Disclaimer & Interessenskonflikte

Dieser WERBE-ARTIKEL wurde am 14. Oktober 2024 von einem freien Mitarbeiter der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 18. Oktober 2024 angepasst.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das in diesem Werbe-Artikel besprochene Unternehmen Borealis Mining Company wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Emittenten Borealis Mining Company entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Ein Vermittler hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Werbe-Artikels Aktien des besprochenen Unternehmens Borealis Mining Company und könnte diese jederzeit verkaufen. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA0679011084,CA09972D1069