Die Tencent-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im Frankfurter Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 48,54 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten für die Zukunft optimistisch. Das 52-Wochen-Hoch von 56,58 Euro, welches am 7. Oktober 2024 erreicht wurde, liegt noch immer in Reichweite. Mit einer Dividendenprognose von 3,73 CNY für das laufende Jahr und einem erwarteten Gewinn von 21,72 CNY je Aktie für 2024 bleibt Tencent ein interessantes Investment.

Quartalszahlen und Ausblick

Im vergangenen Quartal konnte Tencent überzeugen. Der Umsatz stieg um 4,38 Prozent auf 173,92 Milliarden HKD, während sich das Ergebnis je Aktie auf 5,52 HKD nahezu verdoppelte. Für das dritte Quartal 2024 werden die Zahlen voraussichtlich am 13. November veröffentlicht. Anleger und Marktbeobachter warten gespannt auf diese Ergebnisse, um die weitere Entwicklung des chinesischen Technologieriesen einschätzen zu können.

