Unterföhring (ots) -- Offizieller Trailer hier (https://youtu.be/8tkIt598c_U?si=f4ylgxU1XLlCRABN) auf YouTube ansehen und hier (https://app.shift.io/review/67113d8d34c779103da1fcbb) zum Download- Mit Emily Watson, Olivia Williams Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong und vielen weiteren- Koproduziert von HBO und Legendary Television- Die sechsteilige Dramaserie "Dune: Prophecy" (https://www.sky.de/serien/dune-prophecy) ist ab 18. November exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehenUnterföhring, 18. Oktober 2024 - Gestern Abend wurde auf der New Yorker Comic Con der offizielle Trailer der Dramaserie "Dune: Prophecy" (https://www.sky.de/serien/dune-prophecy) veröffentlicht. Sie startet am 18. November exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW.Der Trailer ist hier (https://youtu.be/8tkIt598c_U?si=f4ylgxU1XLlCRABN) auf Youtube zu sehen. Hier (https://app.shift.io/review/67113d8d34c779103da1fcbb) zum Download.Über "Dune: Prophecy":"Dune: Prophecy" spielt im weitläufigen Universum von Dune, erschaffen vom gefeierten Autor Frank Herbert. 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides folgt die Serie zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Dabei gründen sie die sagenumwobene Sekte, die als Bene Gesserit bekannt werden wird. Inspiriert ist die Serie von dem Roman "Sisterhood of Dune", geschrieben von Brian Herbert und Kevin J. Anderson.DarstellerInnen: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning, and Yerin Ha.Alison Schapker fungiert als Showrunnerin und Executive Producer. Diane Ademu-John hat die Serie mitentwickelt und fungiert als Executive Producer. Anna Foerster war Executive Producer und führte bei mehreren Episoden Regie, darunter auch bei der ersten. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns und Jon Spaihts sind zusammen mit dem New York Times-Bestsellerautor Brian Herbert als Executive Producer tätig, ebenso wie Byron Merritt und Kim Herbert als Executive Producer für den Nachlass von Frank Herbert. Der New-York-Times-Bestsellerautor Kevin J. Anderson fungiert als Co-Produzent.Die Serie wird von HBO und Legendary Television koproduziert. Legendary produziert auch die Filmreihe, die bereits zwei von der Kritik hochgelobte Teile veröffentlicht hat, von denen der erste sechs Academy Awards® erhielt.Ausstrahlungstermine:"Dune: Prophecy" ist ab 18. November um 20.15 Uhr mit wöchentlich einer neuen Episode auf Sky Atlantic zu sehen und steht auf Sky und dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. 