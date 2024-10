Pressemitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor nimmt schottischen Windpark Pines Burn in Betrieb

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den im Frühjahr 2022 an Capital Dynamics veräußerten schottischen Windpark Pines Burn erfolgreich in Betrieb genommen und übernimmt zukünftig dessen Betriebsführung.

Im Frühjahr 2022 hatte Energiekontor das schottische Windparkprojekt Pines Burn an Capital Dynamics veräußert, eine unabhängige, weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft und ein wichtiger Akteur bei Investitionen in erneuerbare ...

