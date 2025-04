Der Börsenwert des Unternehmens stieg um über sechs Prozent, nachdem ein Aufsichtsratsmitglied Wertpapiere im niedrigeren Preissegment erworben hatte.

Die Papiere von Energiekontor zeigten sich zuletzt von ihrer starken Seite. Am 10. April legte der Kurs deutlich zu und gehörte damit zu den Tagesgewinnern an der Börse. Ein Plus von 6,68 Prozent stand am Ende zu Buche.

Was steckt hinter dem Anstieg?

Der Titel kletterte damit auf einen Wert von 41,50 Euro. Ein bemerkenswerter Anstieg im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. Solche Bewegungen werfen natürlich Fragen auf. Gab es Unternehmensnachrichten? Oder steckt mehr dahinter?

Insider greift zu!

Tatsächlich gab es ein interessantes Signal aus dem Unternehmen selbst. Bereits am 09. April kaufte Aufsichtsratsmitglied Darius Oliver Kianzad Aktien zu. Das Geschäft fand über die Börse Hamburg statt.

Konkret erwarb Kianzad Papiere zu einem Kurs von 39,00 Euro. Das gesamte Volumen dieser Transaktion belief sich auf 5.850,00 Euro. Solche Käufe durch Führungspersonen werden am Markt oft als Zeichen des Vertrauens in die eigene Firma gewertet.

