Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Energiekontor AG vom 20.05.2025:Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die ersten beiden französischen Solarparkprojekte erfolgreich zum Financial Close geführt, sodass mit den Realisierungsarbeiten begonnen werden kann. Beide Projekte sollen mit Inbetriebnahme planmäßig in den Eigenbestand von Energiekontor übernommen werden. ...

