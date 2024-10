ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 91 auf 83 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management sei zurückhaltend bei der Bestätigung des organischen Wachstumsziels von 4 bis 6 Prozent, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute auf eine neue, realistischere Strategie hin, bei der das Unternehmen plane, den Nahrungsmittel- und Getränkemarkt zu übertreffen, anstatt an einem festen Ziel festzuhalten. Bestimmte Geschäftsbereiche, wie die Tiefkühlprodukte in den USA, belasteten weiterhin das Umsatzwachstum und die Margen von Nestle, weshalb das Management die Notwendigkeit weiterer Veräußerungen betonen könnte, so der Experte./AWP/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 18:52 / GMT



