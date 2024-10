Die SAP-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit leichten Schwankungen. Am Donnerstag notierte das Papier im XETRA-Handel zunächst mit einem geringen Verlust von 0,4 Prozent bei 210,70 EUR. Im weiteren Tagesverlauf konnte die Aktie jedoch die Verluste wettmachen und legte um 0,6 Prozent auf 211,85 EUR zu. Das Handelsvolumen belief sich auf über 450.000 Aktien. Trotz der jüngsten Kursschwankungen bleibt die langfristige Entwicklung positiv: Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 121,10 EUR verzeichnet die SAP-Aktie einen beachtlichen Zuwachs von über 40 Prozent.

Analysteneinschätzungen und Zukunftsaussichten

Analysten sehen weiterhin Potenzial für die SAP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 215,00 EUR, was einem leichten Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 4,47 EUR. In Bezug auf die Dividende prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 2,15 EUR je Aktie, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

