Auf dem "mwb inspired"-Event stellte Philip Reicherstorfer von der AUTO1 Group die strategischen Anpassungen des Unternehmens seit der Pandemie sowie den Weg zur Profitabilität vor. Obwohl der digitale Gebrauchtwagenmarkt, insbesondere während der Pandemie, stark wuchs, hatte die Branche mit hohen Kosten und Lieferkettenproblemen zu kämpfen, was zum Marktaustritt einiger Wettbewerber führte. AUTO1 blieb dank seines diversifizierten Modells und laufender Investitionen in internalisierte Prozesse und Technologien stabil. Die neueste Ergänzung ist die im September 2024 eingeführte KI-gestützte AUTO1 Car Audit Technology (CAT), die in zukünftigen Rollouts die Effizienz weiter steigern soll. AUTO1s Innovationen und der operative Fokus positionieren das Unternehmen, um dieses Jahr die Profitabilität zu erreichen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr KAUFEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von 11,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AUTO1%20GROUP%20SE





