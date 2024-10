© Foto: picture alliance/Zoonar/Waldemar Thaut



Die Anteile der deutschen KI-Hoffnung Süss MicroTec brechen am Freitag ein. Grund ist ein Downgrade des Research-Hauses Stifel.Mit einer Kursverdoppelung gegenüber dem Jahreswechsel brauchen sich die Anteile der deutschen KI- und Halbleiterhoffnung Süss MicroTec nicht zu verstecken - ganz im Gegenteil führen sie damit den deutschen Technologieindex TecDAX an, während sie im Nebenwerteindex SDAX den zweiten Platz hinter AlzChem belegen. Am Freitag jedoch hat die Aktie mit heftigen Kursverlusten zu kämpfen und bildet mit Verlusten von fast 10 Prozent in beiden Indizes das Schlusslicht. Grund für das abrupte Ende ist ein negativer Analystenkommentar. Das Research-Haus Stifel hat seine …