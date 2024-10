www.bernecker.info

Gibt es demnächst Kupferbarren bei Rossmann im Regal? - wohl eher nicht.Anlässlich der jüngsten Reihe neuer Stimmrechtsmitteilungen (Rossmann, Goldman Sachs, SIH Partners LLLP) ist der Finanzjournalismus aufmerksam geworden und (Übernahme)Spekulationen nehmen zu (siehe Kurs- & Volumenanstieg).Rossmann hat in der Vergangenheit bereits mal mit Positionen in Aurubis spekuliert. Ob es nun wieder nur eine Finanzinvestition wird (gem. eigener Aussage), oder ob es ein Teil einer strategischen (Übernahme)Spekulation wird, oder ob Rossmann nur geschickt opportunistisch "talking his own book" betreibt, bleibt abzuwarten; zumal Intentionen (Positionsausbau vs. hedging) und Veränderungen in Derivatepositionen von Aussen betrachtet intransparent bleiben.Nichsdestotrotz könnten nun lang- und kurzfristige Abwärtstrends gebrochen werden; viele bad-news sind eingepreist und eine zuletzt gewisse (oberflächliche) Korrelation mit dem Kupferpreis ist nicht von der Hand zu weisen.Wird das Spekulationsfieber genährt, so könnte Aurubis alsbald zum "Angebotspreis €80 im Regal liegen".Gute Geschäfte.