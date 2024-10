© Foto: Jonas Güttler/dpa



Die Anteile des angeschlagenen Stahlkonzerns ThyssenKrupp verteuern sich am Freitag um mehr als 3 Prozent. Das ist auch aus technischer Perspektive ein Lebenszeichen!Ein Minus von fast 50 Prozent ist die in diesem Jahr traurige Bilanz der Aktie von ThyssenKrupp. Die Kombination aus anhaltend schwacher Stahlnachfrage und hohen Energiepreisen hat das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ohnehin hart umkämpfte Marktumfeld für die Essener noch herausfordernder gemacht. Auch der Verkauf der Aufzugssparte sowie die Abspaltung der Wasserstofftochter Nucera haben bislang nicht für nachhaltige Impulse und eine operative Trendwende sorgen können, was der anhaltend schwache Aktienkurs …