New York - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen durchwachsenen Ausklang einer moderat positiven Woche zu. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent auf 43.150,52 Punkte. Auf Wochensicht würde er damit aber ein Plus von 0,7 Prozent behaupten. Zudem bleibt sein vortags erreichtes Rekordhoch von knapp 43.290 Punkten in Sichtweite. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 5.857,45 Punkte, womit ...

