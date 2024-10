Die Aktie von Thyssenkrupp hat heute einen starken Kurssprung hingelegt. Das Papier ging mit einem Plus von 10,4 Prozent aus dem regulären Handel und damit als der mit Abstand größte Gewinner im MDAX. Eine Veräußerung in Indien hat der Aktie des von Thyssenkrupp am Freitagnachmittag Auftrieb verliehen.Die schwächelnde Stahltochter von Thyssenkrupp trennt sich von ihrem Elektrobandgeschäft in Indien. So soll die Gesellschaft Thyssenkrupp Electrical Steel India Private Ltd an ein indisch-japanisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...