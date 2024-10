Dortmund - Zum Auftakt des 7. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli mit 2:1 gewonnen - und das mit relativ viel Mühe.Schwarzgelb hatte viel mehr Torchancen, konnte sie aber nicht verwerten und zeigte damit eigentlich keine gute Leistung.Ramy Bensebaini hatte die Borussen erst in der 43. Minute in Führung gebracht, St. Paulis Eric Smith glich in der 78. Minute aus 30 Metern Entfernung extrem sehenswert aus - zu einem Zeitpunkt, als der BVB überhaupt nicht mehr damit gerechnet hatte. Immerhin ließ sich Dortmund nicht lange schocken, Serhou Guirassy erhöhte in der 83. Minute erneut.Von da an hofften die Borussen nur noch, das Spiel über die Zeit zu bringen. St. Pauli dagegen hatte für seine Verhältnisse von Anfang an gut mitgehalten - und auch noch ein Abseitstor fabriziert.In der Tabelle klettert Dortmund vorerst auf Platz vier, der an diesem Spieltag aber noch von drei Mannschaften in Frage gestellt werden kann, St. Pauli rutscht auf Relegationsplatz 16.