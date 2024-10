Der japanische Spielekonzern Nintendo verzeichnete am 18. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kurssprung von 4,33% auf 53,59 USD. Dieser Anstieg folgt auf eine einmonatige Schwächephase, in der die Aktie einen Rückgang von 4,94% hinnehmen musste. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität zeigt sich die Nintendo-Aktie im Jahresvergleich robust mit einem Plus von 27,60%.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Nintendo präsentieren sich solide. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 211,00 USD je Aktie prognostiziert, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,89% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit 19,56 angegeben, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 5,74 liegt. Diese Werte deuten auf eine stabile finanzielle Position des Unternehmens hin.

