Die Verianos Real Estate AG verzeichnet weiterhin eine besorgniserregende Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Immobilienunternehmens ist in den vergangenen Wochen stark eingebrochen und notiert aktuell bei lediglich 0,001 Euro. Dies entspricht einem Verlust von 50 Prozent innerhalb des letzten Monats. Besonders alarmierend ist der Jahresvergleich: Die Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten ganze 99,64 Prozent an Wert eingebüßt.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Trotz der dramatischen Kursentwicklung zeigen einige Kennzahlen eine mögliche Unterbewertung an. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei sehr niedrigen 0,01, was für Analysten grundsätzlich als attraktiv gilt. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,00 deutet auf eine günstige Bewertung hin. Allerdings sollten Anleger angesichts der anhaltenden Verluste und der [...]

