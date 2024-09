In der Kalenderwoche 38 hat die österreichische Biogena GmbH & Co. KG ihre dritte Unternehmensanleihe in diesem Jahr aufgelegt, die wie die beiden Vorgänger-Bonds mit 7,50% p.a. verzinst wird. Die neue Anleihe (ISIN: AT0000A3EX82) des Gesundheitsunternehmens hat ein Volumen von 5 Mio. Euro inklusive einer Aufstockungsoption auf 10 Mio. Euro und kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden. "Unsere Ziele sind unverändert: Wachstum, Wachstum und noch einmal Wachstum - das Schöne an unserem Geschäft ist, dass Gesundheit keiner Wachstumskritik unterliegt, oder haben Sie schon einmal jemanden sagen hören: Stopp hier mal mit mehr Gesundheit und Wohlbefinden? Von Gesundheit und Wohlbefinden kann es nie genug geben, wir haben noch ziemlich viel zu tun, wenn man sich die Herausforderungen im Gesundheitsbereich anschaut, vor allem was Prävention und Longevity betrifft - und wir haben hier klare Modelle, wie wir die Gesundheit der Menschen weltweit verbessern wollen. Die Mittel aus den Anleihen sorgen also dafür, dass wir dieses Wachstum finanzieren und können. Unsere Produktionsanlagen in Salzburg (Österreich) geben das her - wir können dort die Produktionsmenge noch verdreifachen", so BIOGENA-Gründer und -Geschäftsführer Dr. Albert Schmidbauer im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

Die PCC SE begibt zum 1. Oktober 2024 ebenfalls eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...