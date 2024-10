Rallye geht weiter!: Was ein Start! 61% in einigen Tagen! Diese Aktie ist der Hammer! Weitere 274% bis zum Kursziel!

Anzeige / Werbung

Fundamental und charttechnisch ein Volltreffer! Richtige Partnerschaften als Erfolgsformel! Exponentielles Umsatz- und Gewinnwachstum als Konsequenz! Diese Aktie überzeugt vollkommen und startet weiter durch!

???

Sehr geehrte Damen und Herren,

Analysten und Branchenkenner sind sich einig: Immer mehr Länder stehen der Legalisierung von Cannabis für den medizinischen, aber auch für den Freizeitkonsum positiv gegenüber. Nach der Legalisierung in Kanada, großen Teilen von USA und zuletzt Deutschland stehen in dem Sektor wieder alle Ampeln auf dunkelgrün !

In den nächsten Jahren dürften nicht nur zusätzliche europäische Länder den kompletten Konsum freigeben , was auch zu sprudelnden Steuereinnahmen führt - auch auf internationaler Ebene wird der Druck auf die Regierungen steigen, Gesetze zugunsten von Cannabis anzupassen.

Die Größe der Cannabis-Absatzmärkte sind enorm - so lagen alleine die Umsätze von Cannabis Vaporizer im Jahr 2022 bei geschätzten 5,4 Mrd. $. Marktforschungsinstitute erwarten bis zum Jahr 2031 einen Anstieg auf über 20 Mrd. $.

Vaporizer-Geräte erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da die Cannabinoide (in Blütenform) schonender verdampft werden. Anwender empfinden das "vapen" gesünder, da kein Rauch oder bleibende Gerüche entsteht.

Außerordentliche Performance gepaart mit tollen Partnerschaften!

Von diesem weltweiten Nachfrage-Boom nach Vaporizern bzw. E-Zigaretten wird unser bestens aufgestellter Cannabis Small Cap, Flora Growth Corp. (WKN: A3EHUA), enorm profitieren.

So hat Flora unter anderen erst am 26.September (Link Pressemeldung hier) eine exklusive Vertriebspartnerschaft mit Nordic Tower AB abgeschlossen. Durch diese Partnerschaft wird Nordic Tower zum exklusiven Vertriebshändler der Marke "Vessel" von Flora Growth.

Somit sind die hochwertigen und innovativen Vaping-Hardware von Flora Growth nun auch in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island für Kunden erhältlich, was zu steigenden Umsätzen für Flora führen wird!

Dieser Schritt ist ein Teil der laufenden Expansion von Flora auf den europäischen Markt und bringt das Unternehmen in die Lage, die steigende Nachfrage nach Cannabiszubehör in der Region zu befriedigen.

Clifford Starke, Chief Executive Officer von Flora Growrth, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und erklärte:

"Unsere Zusammenarbeit mit Nordic Tower ist ein wichtiger Schritt in Floras globaler Strategie. Die nordische Region stellt für Vessel einen dynamischen und wachsenden Markt dar, und mit Nordic Towers bewährter Expertise und Marktreichweite sind wir zuversichtlich, dass Vessel in diesem Teil der Welt zu einer führenden Marke werden wird. Unser Ziel ist es, Vessel in jedem Land verfügbar zu machen, in dem die Vorschriften dies zulassen."