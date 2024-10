Die BioNTech-Aktie verzeichnete am Freitag einen überraschenden Rückgang von 4,4%, obwohl die meisten Analysten steigende Kurse prognostizieren. Mit einem Schlusskurs von 102,80 EUR am 20. Oktober 2024 liegt die Aktie nur noch knapp über der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Dieser Kursrutsch führte dazu, dass die Aktie am 18. Oktober die 20-Tage-Linie nach unten durchbrach, was als technisches Verkaufssignal interpretiert werden könnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Rückgangs weist BioNTech solide Finanzkennzahlen auf. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,4 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,27 bleibt das Unternehmen für langfristig orientierte Anleger interessant. Besonders bemerkenswert ist das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,55, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeuten könnte.

