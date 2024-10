Boeing bietet streikenden Arbeitern 35 Prozent mehr Geld

SEATTLE - Im Streik zehntausender Arbeiter bei Boeing zeichnet sich nach mehr als einem Monat eine Lösung ab. Der kriselnde Flugzeugbauer bietet nun unter anderem eine Einkommenserhöhung von 35 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Die Gewerkschaft IAM will ihre rund 33.000 Mitglieder am kommenden Mittwoch über den Vorschlag abstimmen lassen.

'WSJ': Boeing könnte Unternehmensteile verkaufen



NEW YORK (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing erwägt laut einem Pressebericht den Verkauf von Unternehmensteilen. Mit der Trennung von Randbereichen und Geschäften, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, könnte der Airbus-Rivale dringend benötigtes Geld einnehmen, schrieb das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Rüstungsgüter für mehr als 100 Millionen Euro für die Türkei

BERLIN - Nach jahrelanger Zurückhaltung lässt die Bundesregierung wieder in größerem Stil Rüstungsexporte in die Türkei zu. In diesem Jahr wurden bis zum 13. Oktober bereits 69 Genehmigungen im Wert von 103 Millionen erteilt. Darunter waren Kriegswaffen für 840.000 Euro. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der BSW-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Roche erhält US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Magenkrebs

TUCSON - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für sein Begleitdiagnostikum Ventana CLDN18 zur Bestimmung von Tumoren bei Patienten mit Magen- und Speiseröhrenkrebs erhalten. Mit dem Test können Patienten identifiziert werden, die für eine Behandlung mit dem Medikament Vyloy des japanischen Pharmakonzerns Astellas in Frage kommen.

US-Behörde prüft Teslas fortgeschrittene 'Autopilot'-Version

WASHINGTON - Die fortgeschrittene Version von Teslas Assistenzsystem "Autopilot", die auch im Stadtverkehr genutzt werden kann, wird von der US-Straßenverkehrsbehörde auf den Prüfstand gestellt. Die Aufseher verweisen auf vier Unfälle mit Teslas Elektroautos. Bei einem davon wurde ein Fußgänger getötet.

ROUNDUP: Züge der Bahn fahren wieder etwas öfter pünktlich

BERLIN - Auch im September war mehr als jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn mit Verspätung unterwegs. Die Pünktlichkeitsquote bei den ICE- und IC-Zügen lag im vergangenen Monat bei 62,4 Prozent, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. Das war zwar um rund 1,8 Prozentpunkte besser als im Monat davor. Doch wirklich zuverlässig ist das System Bahn damit gemessen an den eigenen Ansprüchen weiterhin nicht.

Glanzloser Arbeitssieg: BVB müht sich zum 2:1 über St. Pauli

DORTMUND - Der Schlusspfiff war wie eine Erlösung. Abgekämpft, aber glücklich lagen sich die BVB-Profis nach dem 2:1 (1:0)-Zittersieg gegen St. Pauli in den Armen. Weitere unbequeme Diskussionen über einen frühen Abschied aus dem Bundesliga-Titelrennen bleiben Borussia Dortmund vorerst erspart. Zwei Wochen nach der vieldiskutierten Niederlage bei Union Berlin (1:2) vertrieb die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin den Frust. Ihre Kritiker versöhnte sie mit ihrem glanzlosen Erfolg aber nur bedingt.

Luftfahrtbranche fordert Abschaffung der Ticketsteuer



BERLIN - Die Luftfahrtbranche fordert von der Politik Maßnahmen, die das Fliegen wieder günstiger machen. "Fliegen muss bezahlbar bleiben", sagte Jens Bischof, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Luftverkehrsteuer muss abgeschafft werden, Schweden macht das gerade vor." Dies hatte zuvor auch schon Ryanair -Chef Eddie Wilson gefordert. Ryanair zieht sich wie auch einige andere Airlines von deutschen Flughäfen zunehmend zurück - nach eigenen Angaben wegen zu hoher Kosten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis



US0970231058, DE0005493092, JP3942400007, CH0012032048, IE00BYTBXV33