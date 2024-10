Austin - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat das Formel-1-Rennen in Austin gewonnen. Der Monegasse fuhr am Sonntag in den USA vor Sainz und Verstappen über die Ziellinie.Auf den Plätzen vier bis zehn folgten Norris, Piastri, Russell, Perez, Hülkenberg, Lawson und Colapinto.Für Aufregung sorgte eine Szene ereignete kurz vor Ende: Norris wollte bei Kurve 12 außen an Verstappen vorbei, der ihm aber keinen Platz ließ und selbst von der Strecke abkam, sodass auch Norris in die Auslaufzone musste. Das werteten die Schiedsrichter als "Überholen abseits der Rennstrecke" und bestraften Norris. Verstappen sagte dazu nach dem Rennen: "Ich habe meine Meinung, aber die muss ich hier nicht sagen, ich lasse die Stewards ihre Sache machen."In der WM-Wertung schrumpft nach dem Großen Preis der USA der Vorsprung von Verstappen, der mit 354 Punkten weiter auf Platz eins ist, dahinter seine Verfolger Norris und Leclerc mit 297 und 275 Punkten den Plätzen zwei und drei.